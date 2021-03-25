РИАМО - 25 мар. Ферма подмосковного сыровара Олега Сироты в городском округе Истра пополнилась новым скотом – овцами восточно-фризской породы.

«Чудесные-пречудесные создания! Какие они мягкие, нежные, пушистые! Овечки считаются самыми милыми и добродушными созданиями! Имеют прямоугольные необычные зрачки и не такие глупые животные, как все привыкли про них думать! Они обладают отличной памятью и не переносят одиночества», – написал Сирота в своем Instagram-аккаунте.

Овцы, по словам фермера, были привезены с целью делать овечьи сыры для салатов в ресторане на сыроварне и для того, чтобы попробовать, что такое овцеводство и как оно развивается.

Восточно-фризская порода – это немецкая молочная порода, которая разводится в России.

В скором времени для овец появится специальный загон. К ним можно будет подойти.

На небольшой ферме рядом с сыроварней посетители могут увидеть коз, коров, кроликов, гусей и других животных и птиц.