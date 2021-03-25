РИАМО - 25 мар. Больше всего заболевших Covid-19 выявили за сутки в Королеве (44) и в Люберцах (40), всего за это время в Подмосковье зафиксировали 540 случаев заражения. Улучшилась эпидбстановка в Одинцовском округе – 20 случаев, по сравнению 60-80 случаями в день в начале недели, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Красногорске выявили 36 случаев заражения за сутки, 35 – в Балашихе, 34 – в Чехове, по 24 – в Мытищах и Орехово-Зуевском округе, 21 – в Пушкинском округе, по 20 – в Одинцовском и Сергиево-Посадском округах, 16 – в Реутове, 15 – в Лобне, по 14 – в Подольске и Дмитровском округе, по 13 – в Ленинском и Богородском округах, по 10 случаев – в Ивантеевке и Клину.

По 9 случаев зафиксировали в Домодедове, Коломне и Щелкове, 8 – в Серпухове, 7 – в Жуковском, 6 – в Егорьевске и Котельниках, по 5 – в Истре и Электростали, по 4 случая – в Воскресенске, Долгопрудном, Дубне, Лосино-Петровском, Можайском и Рузском округах.

По три случая выявили в Кашире, Краснознаменске, Наро-Фоминском округе, Павловском Посаде, по два – в Волоколамском и Раменском округах, Озерах, Черноголовке, по одному – в Лыткарине, Протвине, Солнечногорске, Талдомском округе, Фрязине, Шатуре и Шаховской.

Ни одного случая не выявили в Бронницах, Зарайске, Звездном городке, Красноармейске, Лотошине, Луховицах, Молодежном, Серебряных Прудах и Электрогорске.

С начала пандемии в регионе было зафиксировано 228 771 случаев заболевания. Скончались 5357 человек. Выздоровели и выписались 187 891 человек.

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Текстовая трансляция

25 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 9 221 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 540 больных. В Москве - 1787.

- Жители Подмосковья смогут привиться от Covid‑19 в МФЦ в единый день вакцинации 26 марта. Вакцинировать граждан будут с 8 утра до 8 вечера.

- СМИ: Ограничения на массовые мероприятия в Москве могут снять до 9 мая. В день Победы планируется проведение шествия «Бессмертного полка» в обычном режиме.