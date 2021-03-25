РИАМО - 25 мар. В РФ стартовало производство третьей отечественной вакцины от коронавируса, разработанной учеными центра имени Чумакова, сообщает «Интерфакс».

Старт производства вакцины «КовиВак» дал глава Минобрнауки Валерий Фальков. В ближайшие дни вакцину отправят в регионы России.

«Она уже началась (третья фаза испытания вакцины – ред.). У нас готовятся документы, уже идет подготовка на получение разрешительных документов и далее все необходимые испытания», — отметил Фальков.

После завершении третьей фазы осенью планируется подача документов на преквалификацию вакцины в ВОЗ.

В настоящий момент в гражданский оборот вышли две российские вакцины от коронавируса – «Спутник V» (Центра им. Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (новосибирского «Вектора»).

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25 МАРТА

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