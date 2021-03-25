РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 мар. В музее Королева появилось фортепьяно 1914 года, оно представляет историческую и мемориальную ценность своим происхождением, сообщается на странице Музейного объединения Королева в Instagram.

Фортепиано 1914 года выпуска, производства фабрики «Шредер» (C.M. Schröder, 1818 г., Санкт-Петербург) летом 2020 года вывезли сотрудники музея из сносимого Дома кинематографистов. Инструмент был давно заброшен и имел значительные утраты.

Фортепиано представляет историческую и мемориальную ценность своим происхождением из знаменитого в прошлом Дома творчества. Сегодня в музее Королева оно является единственным сохранившимся свидетелем истории, связанной с творчеством и работой многих режиссеров, сценаристов, кинематографистов, известных советских композиторов, которые проживали и создавали свои произведения в Болшевском доме.

Реставрация была проведена на средства специализированной реставрационной компании «Музейное наследие». Инструмент, принятый в основной фонд музея, зарегистрирован в Государственном каталоге Музейного фонда РФ (Госкаталог).