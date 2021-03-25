РИАМО - 25 мар. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова считает, что мать истощенной девочки, которую нашли в Талдоме, должна пройти через все испытания, которые она устроила для дочери.

В Талдоме 24 марта обнаружили 6-летнюю девочку, которая была без одежды и в истощенном состоянии. В помещении, где жил ребенок, был беспорядок и антисанитария. За ней присматривали мужчина и женщина, которые не являлись ни ее родителями, ни опекунами. Девочку и ее сестру, которая жила с матерью, доставили в больницу. Их судьбу будут решать органы опеки и попечительства.

«Знаете, я хочу, чтобы эта женщина не отделалась штрафом или условной мерой. Я хочу, чтобы она тоже несколько лет жила с кошками, питалась с мусорки, чтобы она весила 12 кг, чтобы она ползала на четвереньках из-за запущенной болезни, чтобы у нее пропала речь и чтобы ее также окружала такая грязь», - написала Мишонова в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что это чудовищная история невероятной жестокости по отношению к родному ребенку.

В отношении матери девочек возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Второе уголовоное дело по данному факту возбудили по статьям 117 УК РФ «Истязание» и 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Сейчас ищут родственников детей, которые готовы взять их в семью.