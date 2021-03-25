РИАМО - 25 мар. Уровень госдолга Подмосковья относительно налоговых и неналоговых доходов планируют сохранить на безопасном уровне, сообщила и. о. министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова.

В 2021 году ожидается рост налоговых и неналоговых доходов на 8,5% к уровню 2020 года, что позволит сократить дефицит бюджета, покрываемый за счет заимствований, уточнила Кадырова.

«В перспективе (в 2023 и 2024 году - ред.) мы планируем сохранить долг на уровне (уровень долга к налоговым и неналоговым доходам - ред.) не выше 50%. На 1 января 2021 долг составил 50,9%. Планируем 50,2%», — сказала Кадырова в ходе заседания Мособлдумы.

Она отметила, что долг увеличился в связи с ростом расходов бюджета, в том числе на борьбу с коронавирусом, а также с падением доходов бюджета.

«Общий долг (в 2020 году - ред.) вырос на 91,8 млрд рублей — до 259,8 млрд рублей. Предельный уровень долга составит 52,4% (в 2021 году - ред.)», — заключила Кадырова.