РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Подрядные организации приступили к приведению в порядок после зимы территорий микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В связи с начавшимся потеплением и таянием снега подрядные организации в микрорайоне Климовск приступили к работам по подбору случайного мусора, уборке смета вдоль тросового ограждения и ремонту малых архитектурных форм.

В работах задействованы подрядные организации ООО «Зеленхоз», МБУ «ПКБ», ООО «УниверсалТехком».