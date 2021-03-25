Вечером 23 марта на севере Москвы автомобиль Mercedes сбил двух женщин на тротуаре. Обе погибли, а водитель скрылся с места аварии. На следующий день сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника ДТП. По данным СМИ, он оказался отчисленным студентом вуза, где работала одна из погибших. Подробнее о происшествии – в материале РИАМО.

Наезд на пешеходов и побег с места ДТП

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Авария произошла во вторник, 23 марта, около 17 часов на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда в Головинском районе столицы.

Mercedes наехал на припаркованный Mitsubishi, а затем вылетел на тротуар, где сбил двух пешеходов. От полученных при ДТП травм обе женщины скончались. По данным СМИ, одна из них умерла в карете скорой помощи, другая – в реанимации. В МВД подтвердили информацию о смерти пострадавших.

Водитель иномарки, оставив автомобиль на обочине, скрылся с места происшествия. Как выяснила полиция, он поймал такси и отправился в Зеленоград.

Сначала подозрения следователей пали на собственника машины, 23-летнего Сидикшоха Р. Однако затем выяснилось, что несколько месяцев назад тот продал автомобиль знакомому – оформление документов еще не было завершено. Об этом сообщил сам бывший владелец иномарки в соцсетях.

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Отказавшие тормоза и шок

На следующий день полиция задержала предполагаемого виновника аварии.

«Сотрудники ОУР УВД по САО ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО установили и задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний мужчина», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На допросе Хусен С. признал свою вину и рассказал правоохранителям подробности трагедии. На видео, распространенном МВД, он говорит, что ехал со скоростью 60–70 километров в час, у автомобиля не сработали тормоза. По его словам, он помнит только то, как врезался в машину и вылетели подушки безопасности. Мужчина уверяет, что был трезв.

После столкновения подозреваемый на такси поехал в больницу в Зеленограде, а затем в подмосковный Клин. По словам мужчины, с места аварии он скрылся, потому что был в шоковом состоянии.

«Я в больницу хотел и сдаться», – заявил он. Однако до момента его задержания прошли почти сутки. На вопрос о том, почему он все же не реализовал свое намерение сдаться полиции, подозреваемый не ответил.

Работа на рынке и отчисление из университета

Как сообщает «РЕН ТВ», Хусен С. переехал в Москву из Душанбе после окончания школы. В столице он работал торговцем на рынке и учился в Московском государственном техническом университете гражданской авиации (МГТУ ГА), из которого его отчислили буквально за сутки до происшествия. Вуз находится в Головинском районе, где произошло ДТП.

По данным СМИ, одна из погибших в аварии женщин, 63-летняя Наталья Левочкина, была методистом на том же факультете, где учился подозреваемый. Пока неизвестно, является ли возможное знакомство подозреваемого с сотрудницей вуза совпадением.

По данным «Вести.ру», до этого мужчина, устроивший ДТП, учился в том же вузе, но на другом факультете, откуда его тоже отчислили.

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До 15 лет тюрьмы

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Наказание по этой статье может составить от восьми до 15 лет лишения свободы.