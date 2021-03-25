РИАМО – 25 мар. Доля клиентов Группы компании «Инград», покупающих квартиры с отделкой в проектах бизнес-сегмента, в 2020 году выросла на 20% по сравнению предыдущим годом, сообщает пресс-служба ГК «Инград».

По итогам проведенного компанией опроса, 35% покупателей рассматривают покупку квартиры без отделки, 25% - с предчистовой отделкой white box, и 40% выбрали бы квартиру с чистовой или индивидуальной отделкой от застройщика.

Треть участников исследования готовы приобрести квартиру с мебелью: половине из них достаточно меблировки в кухне и ванной, оставшиеся хотели бы въехать в квартиру с мебелью во всех помещениях.

60% респондентов знакомы с системой «умный дом». А среди самых необходимых функций называют защиту от протечек, контроль доступа и управление микроклиматом.

Средняя площадь реализованной квартиры в данном сегменте составила 68 кв. м, средняя цена – 18 млн рублей. Доля ипотеки составляет 62%, средний первоначальный взнос – 42%.

Основной причиной покупки клиенты бизнес-класса называют желание повысить класс жилья и необходимость в большей площади. Среди критериев выбора в порядке убывания: цена, планировка квартиры, репутация застройщика, близость метро и транспортная доступность, а также экология.

Подавляющее большинство респондентов, рассматривающих комплексы бизнес-класса, пользуются личным автотранспортом - 85% (для сравнения в комфорт-классе доля потенциальных покупателей с личным автомобилем - 64%). При этом доля желающих приобрести машино-место в подземном паркинге в период после 1 апреля 2020 года в бизнес-классе сократилась на 10%.

В настоящее время Группа компаний «Инград» реализует 7 жилых кварталов бизнес-класса и выше: RiverSky, FORIVER, TopHILLS, «КутузовGRAD II», «Серебряный парк», «Новочеремушкинская, 17» и VAVILOVE. В 2020 году в продажу вышло сразу два проекта: TopHILLS и FORIVER.