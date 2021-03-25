РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 мар. Заместитель главы администрации Котельников Мария Галузо посетила с рабочим визитом предприятие «Актио Рус», сообщает пресс-служба администрации округа.

Предприятие на протяжении 15 лет занимается в Котельниках продажей строительной техники.

Руководитель Лев Магнат рассказал, что за 15 лет работы предприятие прошло путь от единственной открытой площадки, на которой стояла техника, до собственного здания и складов, в которых трудятся больше ста человек. На этом руководство «Актио Рус» не остановилось, и недавно на территории предприятия был построен собственный сервисный центр для технического обслуживания и ремонта продаваемых машин.

Сервис оснащен современным диагностическим оборудованием, что позволяет выполнять работы любой сложности. Обратиться в сервисный центр можно даже онлайн, а также заказать необходимые запчасти.

Познакомившись с коллективом, Галузо пригласила всех желающих принять участие в вакцинации от Covid-19, а также в городских субботниках, которые начнутся уже в апреле.