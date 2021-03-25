РИАМО - 25 мар. За прошедшие сутки в Москве снег растаял на 1-3 см, в Подмосковье – на 1 см, в четверг начнется активное таяние снега, сообщается на сайте «Метеоновости».

Активное снеготаяние начнется из-за прошедшей теплой ночи. Таким образом, в Московский регион приходит пора вешних вод.

«Реки по-разному реагируют на тепло: повышение уровня воды до 17 см наблюдалось только на московском участке Оки. Отрицательная температура воздуха ночью сдерживала вешние воды, в верховьях реки Москвы уровень воды понижался на 3-5 см», – говорится в сообщении.

Резкое повышение температуры воздуха в Московском регионе в выходные дни добавит талой воды, а лед на водоемах станет тонким.

Вернется ли зима в Московский регион?>>