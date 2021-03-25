РИАМО - 25 мар. Почти в 2 раза в текущем году планируют увеличить объем ремонта муниципальных дорог и в 1,5 раза - строительство тротуаров, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Мы не только справимся, но и существенно улучшим состояние наших автомобильных дорог. <...> Мы в этом году акцент сделали на ремонте муниципальных дорог, увеличив его практически вдвое», - сказал Гержик.

По его словам, в прошлом году был сэкономлен большой объем денежных средств.

«В этом году у нас очень большие планы не только по поводу дорог, но и по поводу тротуаров», - уточнил Гержик.

Глава Минтранса Подмосковья добавил, что в планах было отремонтировать 250 км тротуаров, однако этот объем решено увеличить в 1,5 раза.

Кроме того, с начала текущего года на дорогах Подмосковья ликвидировали более 52 тыс. ям, за неделю на дорогах ликвидировали более 16,7 тыс. ям.