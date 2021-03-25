РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Полицейские подмосковного Подольска рассказали посетителям ТЦ о признаках поддельных банкнот и вручили памятки, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники УМВД России по Подольску при поддержке общественного совета при УМВД провели профилактическую акцию «Осторожно, фальшивка!». Так, в одном из торговых центров Подольска сотрудники полиции предложили горожанам принять участие в эксперименте — попробовать с первого раза отличить подлинные купюры от фальшивых. Испытание оказалось не из легких, поэтому организаторы акции подробно рассказали о признаках поддельных банкнот.

Помимо этого, участникам мероприятия напомнили об алгоритме действий в случае возникновения подозрений о подлинности денежных средств. Также полицейские вручили более 100 тематических памяток, посетителям и работникам торгового центра.