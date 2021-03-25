РИАМО - 25 мар. Дорожники Подмосковья уже начали подготовку к зимнему сезону 2021-2022 годов, сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Ранее он заявил, что прошедшая зима была наиболее сложной за последние три года, а объем снегоуборочных работ стал рекордным.

«Мы уже начали подготовку к предстоящей зиме», — сказал Гержик в ходе заседания в Мособлдуме.

Он отметил, что власти региона тщательно анализируют работу служб по уборке снега.

Во время прошедшей зимы в регионе в среднем работали 3,3 тыс. единиц техники и более 5 тыс. рабочих.