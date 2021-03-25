РИАМО - 25 мар. Специалисты Роскачества исследовали кабачковую икру 20 торговых марок, в некоторых из них обнаружено значительное содержание нитратов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Среди исследуемой продукции были образцы, произведенные в России, Беларуси и Армении.

«В товарах десяти торговых марок этот показатель (наличие нитратов – ред.) превышает нормы для сырья в 1,5-4,5 раза. Что касается микробиологической опасности, при проверке кабачковой икры такие нарушения не выявлены. Во всех изученных образцах продукции отсутствуют пестициды», – говорится в сообщении.

Между тем, в ведомстве отметили, что не могут привлечь к ответственности производителей, использующих нитраты.

Пока нет нормативов, регулирующих этот показатель. Техрегламент Таможенного союза устанавливает требования по содержанию нитратов только к основному сырью кабачковой икры.