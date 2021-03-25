РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Подольска и Федерация высокоточной стрельбы России подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого 27 марта пройдут федеральные соревнования по спортивному снайпингу из винтовок, сообщает пресс-служба предприятия.

ЦНИИТОЧМАШ (входит в госкорпорацию Ростех) и Общероссийская общественная организация «Федерация высокоточной стрельбы России» (ФВСР) заключили соглашение о сотрудничестве в целях развития российского стрелкового спорта.

В 2021 году на полигоне ЦНИИТОЧМАШ запланировано более 20 соревнований различного уровня. Первый турнир по спортивному снайпингу из винтовок .22LR ФВСР проведет 27 марта. В графике также Кубок ФВСР, Кубок патрона «Олимп», чемпионат РФ по силуэтной стрельбе и другие. Традиционно в мае намечено проведение турнира «Оружие Победы – легендарные винтовки».

Соглашение предусматривает совместные действия по популяризации и развитию стрелкового спорта России, в том числе дисциплин высокоточной стрельбы: снайпинга, Т-класса, Ф-класса, бенчреста, силуэтной стрельбы .22LR. При проведении соревнований международного, федерального и регионального уровней организуют демонстрацию разработок и достижений российской оружейной отрасли, в том числе АО «ЦНИИТОЧМАШ». Это создание новых образцов стрелкового оружия и боеприпасов, мишенных комплексов и других изделий, связанных со стрелковым спортом.

Институт и федерация будут также решать задачи, направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи. Создавать условия для качественной подготовки юношей к защите Родины. Обучать граждан ответственному и безопасному владению оружием.

ЦНИИТОЧМАШ и ФВСР сотрудничают с 2017 года. Первые совместные соревнования по стрельбе из нарезного оружия на полигоне в поселке Львовский были организованы для членов клуба горных охотников «Горный рубеж 2017». В 2020 году на полигоне ЦНИИТОЧМАШ прошли четыре матча по силуэтной стрельбе из винтовок .22LR и два по большим калибрам. В 2019 году провели более 10 соревнований.