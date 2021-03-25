РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 мар. Экспертизу о достаточности водозаборного узла для подключения новых домов в ЖК «Домодедово Парк» проведут через полторы недели, после чего будет принято решение о вводе новых домов, сообщил заместитель главы администрации Домодедова Игорь Колобов.

В четверг в ЖК «Домодедово Парк» прошло совещание по вопросам качества воды в жилом комплексе, на котором присутствовали глава городского округа Домодедово Александр Двойных, прокурор городского округа Домодедово Николай Развозжаев, представители МинЖКХ Московской области, Роспотребнадзора, Минжилполитики, МОС «АВС», администрации Домодедова и жители жилого комплекса.

«Мы запросили в Павловском водоканале все параметры, они нам их предоставили и представили мероприятия, которые они планируют выполнить, а это замена и модернизация системы водоподготовки и замена глубинного насоса. Нам нужно время на проведение этой экспертизы, потому что у нас были сжатые сроки, после чего будет заключение нашего МУП «Домодедовский водоканал». Прошу на это нам еще 1,5 недели», - сказал Колобов.

Он отметил, что по предварительным обследованиям с участием специалистов МУП «Домодедовский водоканал», объем воды не соответствует нормам.

«Только после подтверждения экспертизой достаточности у инфраструктуры мощности после модернизации мы будем производить ввод каждого дома», - сказал Двойных.