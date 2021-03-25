РИАМО - 25 мар. В Московской области в рамках национального проекта «Производительность труда» еще одно из предприятий региона смогло повысить эффективность производства, оно участвовало в нацпроекте, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Предприятие АО «НПП (Научно-производственное предприятие – ред.) «Респиратор» из Орехово-Зуева, входящее в группу компаний «Ростех», завершило первую фазу участия в нацпроекте при поддержке Регионального центра компетенций», – сообщили в пресс-службе.

В качестве пилотного производственного потока был выбран сборочный цех. В него внедрили принципы «бережливого производства». Здесь в рамках первого этапа работникам предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций удалось оптимизировать значимую часть производственного процесса.

Суммарный срок реализации национального проекта на предприятии рассчитан на три года. За это время производительность труда на предприятии должна повыситься на 30%.

Проект по повышению производительности труда представляет собой шанс, посредством которого промышленные предприятия с минимумом или нулевым количеством затрат могут повысить эффективность своей деятельности. Кроме того, предполагается, что предприятия смогут получить практический опыт и знания. В будущем их можно будет применить с целью каскадирования изменений и совершенствования производственных процессов.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что общей задачей по реализации национального проекта в регионе является привлечение к проекту не менее 316 предприятий региона.

Он добавила, что итогом работы должен стать рост производительности труда в Московской области на 5%.