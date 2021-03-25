РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 мар. Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области 26 марта проведут прием жителей в Домодедове, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В этот день (26 марта - ред.) прием проведут уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством №7 Главгосстройнадзора Московской области», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Прием проведут посредством видеоконференцсвязи по адресу: город Домодедово, Каширское шоссе, дом №70. Время приема: с 10:00 до 13:00.