РИАМО - 25 мар. Центральная кольцевая автодорога вошла в активную фазу эксплуатации, на трассе планируют сделать дополнительные съезды, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Ранее власти Москвы и Подмосковья ограничили проезд транзитного грузового транспорта по МКАД и вывели его на ЦКАД.

«Это абсолютно правильное решение, мы его продлили на год. <...> ЦКАД уже находится в активной фазе эксплуатации», - сказал Гержик в ходе заседания Мособлдумы.

Он отметил, что последний участок ЦКАД планируют запустить этим летом. Кроме того, есть шесть участков трассы, которые требуют доработки. Также будут строиться дополнительные съезды.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса идет в обход населенных пунктов в 50 км от МКАД. Протяженность кольцевой магистрали составляет 336 км.

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