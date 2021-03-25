РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Холодную воду отключили в четверг в двух домах на улице Первомайской подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 09:00 до 17:00 проводятся работы по замене и наладке системы автоматики, управления насосными агрегатами холодного водоснабжения. При проведении работ давление холодного водоснабжения на выходе с насосной станции составит 4,3 кгс/кв см.

Под отключение холодной воды попали дома №№4 и 6 по улице Первомайская, ООО «Тепловые сети Балашихи». Подвоз воды будет организован.