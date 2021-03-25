РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. IV Открытый фестиваль «На театральных подмостках» в Подольске открылся в четверг спектаклем «Гуси-лебеди», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Во Дворце культуры «Октябрь» открылся традиционный IV Открытый фестиваль «На театральных подмостках». В текущем году участники будут соревноваться в двух номинациях: «Драматический спектакль» и «Художественное слово». Открылась программа спектаклем «Гуси-лебеди» детского театрального кружка «Мозаика» СДК «Надежда».

«Фестиваль будет проходить два дня, с 25 по 26 марта. Несмотря на годовую паузу мы надеемся, что в текущем году участники смогут открыть для себя много нового. В Подольске появляется очень много новых театральных коллективов, и как раз они и приезжают к нам в гости на фестиваль, чтобы обменяться опытом», - сказала сотрудница ДК «Октябрь» Елена Мотасова.

В номинации «Драматический спектакль» участники покажут 12 спектаклей, а в номинации «Художественное слово» примут участие 40 человек.

Вход на фестиваль свободный по билетам, которые можно получить во Дворце культуры.

Участники покажут как детские спектакли, так и рассчитанные на более взрослую публику. Оценивать ребят будет профессиональное жюри, в числе которых режиссер, педагог по сценической речи и актерскому мастерству в Школе речи и ораторского искусства Елены Ласковой Жанна Матевосян и актер театра и кино, каскадер Сергей Куликов.