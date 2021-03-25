РИАМО - 25 мар. Правоохранители пресекли незаконную вырубку леса вблизи деревни Погорелово городского округа Солнечногорск, сумма ущерба составила более 4,7 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Полицейские по горячим следам по подозрению в совершении преступления задержали 41-летнего жителя Тверской области», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленник срубил 35 сырорастущих елей. У него изъяли бензопилу, автомобиль-манипулятор с прицепом и стволы деревьев. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.