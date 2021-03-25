РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 мар. В Домодедове провели совещание по вопросу качества воды в жилом комплексе «Домодедово Парк», в четверг в домах ЖК возьмут воду на анализ, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

В мероприятии приняли участие глава городского округа Александр Двойных, прокурор округа Николай Развозжаев, представители МинЖКХ Московской области, Роспотребнадзора, Минжилполитики, МОС «АВС», администрации Домодедова и жильцы ЖК.

«На каждом этапе мы брали анализы. Анализы изначально не соответствовали по ряду параметров. На прошлой неделе взяли пробы на централизованный и на расширенный анализ. <…> Нам выдали заключение, где в параметрах все анализы соответствуют норме. Соответственно, на сегодняшний день мы дополнительно пригласили Роспотребнадзор и совместно сегодня возьмем во всех местах анализы для заключительного итогового решения», - сказал замглавы администрации Домодедова Игорь Колобов.

Он добавил, что анализы в четверг возьмут во всех домах жилого комплекса, в том числе и в детском саду «Умка».

Колобов отметил, что на сегодняшний день все мероприятия были реализованы: приобретена станция хлорирования, заменены фильтры на обратном осмосе, проведены промывки всех сетей, в том числе горячего водоснабжения.