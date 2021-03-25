РИАМО - 25 мар. Свыше 200 жалоб от пассажиров поступило по QR-кодам в салонах автобусов с 1 марта этого года, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Такие жалобы поступают в ЦУР, на них реагируют в течение восьми дней, уточнил министр.
«В этом году мы применили новый способ обратной связи — через QR-код, который позволяет по основным категориям жалоб послать нам сигнал. С 1 марта поступило 201 такое обращение», — сказал Гержик в ходе заседания Мособлдумы.
Как уточняется в презентации, 50 обращений касались увеличения числа транспортных средств, 39 — касались нарушения схемы движения, 35 — расписания.
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