РИАМО - 25 мар. Свыше 200 жалоб от пассажиров поступило по QR-кодам в салонах автобусов с 1 марта этого года, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Такие жалобы поступают в ЦУР, на них реагируют в течение восьми дней, уточнил министр.

«В этом году мы применили новый способ обратной связи — через QR-код, который позволяет по основным категориям жалоб послать нам сигнал. С 1 марта поступило 201 такое обращение», — сказал Гержик в ходе заседания Мособлдумы.

Как уточняется в презентации, 50 обращений касались увеличения числа транспортных средств, 39 — касались нарушения схемы движения, 35 — расписания.

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