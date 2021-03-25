РИАМО - 25 мар. В Московской области за 2020 год отмечено снижение количества жалоб жителей на общественный транспорт, с 2018 года число жалоб уменьшилось на 60%, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В Подмосковье работают 142 перевозчика на 2,1 тыс. маршрутов. На линию выходит более 9 тыс. автобусов.

«Идет снижение жалоб жителей на транспорт. По сравнению с 2018 годом число жалоб сократилось на 60% - 17,9 тыс. жалоб в 2020 году», - сказал Гержик в ходе заседания Мособлдумы.

Он отметил, что с помощью специальной программы удается контролировать и корректировать график движения общественного транспорта, проходят еженедельные проверки.

В 2018 году по расписанию ходили около половины автобусов, уточняется в презентации к докладу.

«Очень важным показателем работы является соблюдение расписания. С 2018 года оно неуклонно растет. <...> В 2020 году составило более 80%», - добавил министр.

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