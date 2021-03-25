РИАМО - 25 мар. Врачи Подмосковья за сутки вылечили 505 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего за пандемию выздоровел 187 891 человек, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего в регионе на текущий момент зафиксирован 228 771 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего скончались 5357 человек.

Ранее в медорганизации Подмосковья поступило еще свыше 115 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

Привиться от Covid-19 в регионе можно в поликлиниках, пунктах вакцинации в ТЦ и мобильных комплексах.

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25 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 9 221 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 540 больных. В Москве - 1787.

- Жители Подмосковья смогут привиться от Covid‑19 в МФЦ в единый день вакцинации 26 марта. Вакцинировать граждан будут с 8 утра до 8 вечера.

- СМИ: Ограничения на массовые мероприятия в Москве могут снять до 9 мая. В день Победы планируется проведение шествия «Бессмертного полка» в обычном режиме.