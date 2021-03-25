РИАМО - 25 мар. Производство оборудования для канатных дорог планируют запустить в особой экономической зоне «Технополис «Москва» в районе Печатники осенью 2021 года, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Этот проект реализует дочерняя компания швейцарского производителя канатных дорог Bartholet Maschienenbau AG и ГК «Ростех» - «РТ-Бартолет».

«Компания «РТ-Бартолет» подписала договор с особой экономической зоной «Технополис «Москва» об аренде производственных площадей. В столичной ОЭЗ будет локализовано инновационное производство канатно-транспортных систем по швейцарской технологии. Уже в мае планируется завершить работы по обустройству помещений», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвестиционный проект в Печатниках реализуется в рамках концессионного соглашения между правительством Москвы и швейцарской компанией Bartholet Maschinenbau AG, подписанного в 2019 году.

Он уточнил, что на предприятии будут выпускать комплектующие для создания канатных дорог в Москве. Например, над Химкинским водохранилищем между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал».

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что новая канатная дорога появится в мегаполисе в 2023 году. Ее будет строить консорциум из ООО «Московские канатные дороги» и швейцарской компании Bartholet. Они уже зарекомендовали себя при строительстве канатной дороги на Воробьевых горах.

Продукция будет производиться для внутреннего рынка и на экспорт. Планируется выйти на 51% локализации производства на территории РФ.

«В настоящее время компания завозит современное оборудование для обеспечения трансфера технологий и высочайших стандартов швейцарского качества», - сказал генедиректор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

По его словам, для работников подготовят обучение: одновременно двухнедельный курс смогут проходить до 30 специалистов.

В ближайшее время компания собирается получить статус резидента ОЭЗ «Технополис «Москва». Это даст фирме существенные льготы.

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