РИАМО - 25 мар. За минувшие сутки в Московской области зафиксировали 540 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в регионе выявлен 228 771 случай Covid-19, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

За весь период пандемии в регионе скончались 5357 человек. За последние сутки умерли 37 пациентов с диагностированным коронавирусом.

В Подмосковье проводится масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Записаться на вакцинацию от коронавируса можно через портал госуслуг, по телефону «122» и в МФЦ.

Единый день вакцинации от Covid-19 пройдет в многофункциональных центрах Подмосковья 26 марта. 25 передвижных пунктов будут доступны рядом или внутри офисов МФЦ с 8 утра до 8 вечера.

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Текстовая трансляция

25 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 9 221 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 540 больных. В Москве - 1787.

- Жители Подмосковья смогут привиться от Covid‑19 в МФЦ в единый день вакцинации 26 марта. Вакцинировать граждан будут с 8 утра до 8 вечера.

- СМИ: Ограничения на массовые мероприятия в Москве могут снять до 9 мая. В день Победы планируется проведение шествия «Бессмертного полка» в обычном режиме.