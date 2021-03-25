РИАМО - 25 мар. Этой зимой дорожные службы Подмосковья поставили рекорд по объему убранного снега за последние три года, на уборку выводили на 15% больше рабочих и техники, чем обычно, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
В зимние месяцы 104 дня шел снег, температура опускалась до минус 30 градусов.
Он отметил, что в регионе в среднем работали 3,3 тыс. единиц техники и более 5 тыс. рабочих.
«Мы фиксировали их работу в режиме онлайн. Задействовали в целом на 15% больше рабочих и техники, чем обычно. Выскребли все, что могли», - уточнил министр.
По его словам, с приходом весны начались другие проблемы - ямы и подтопления.
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