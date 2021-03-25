РИАМО - 25 мар. Борьба с ямами на дорогах и подтоплениями территорий стала приоритетом для дорожных служб Подмосковья в настоящий момент, сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Сейчас мы готовимся к паводкам. Мы обследовали все места возможного подтопления, на сегодняшний момент все подтопления ликвидированы. Нам нужно быть готовым к дальнейшим паводкам», — заявил Гержик в ходе заседания Мособлдумы.

Он отметил, что из-за перепадов температуры на дорогах области также возникло большое количество ям.

«Требуется максимально быстрое устранение всех ям. Аварийные ямы требуют устранения в течение суток. Те ямы, которые не влияют на безопасность, мы стараемся устранять в течение недели», — заключил министр.