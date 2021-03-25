РИАМО - 25 мар. На станциях будущего третьего Московского центрального диаметра Крюково и Раменское началась работы по реконструкции, там создадут парки оборота и экипировки поездов и уложат дополнительные приемо-отправочные пути, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Работы позволят обслуживать и готовить к рейсам дополнительные электропоезда на диаметре. На станции Крюково возведут три новые островные платформы с навесами на всю длину и конкорс с эскалаторами и лифтами.

На остановочном пункте Ипподром Казанского направления, расположенного в границах станции Раменское, на время строительства возведут временный пешеходный мост. После реконструкции здесь появится крытый мост взамен наземного одноуровневого перехода.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) – 80 километров.