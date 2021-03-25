РИАМО - 25 мар. Депутаты Мособлдумы в четверг приняли законопроект, согласно которому увеличивается на пять процентных пунктов размер налогового вычета в случае пожертвований учреждениям культуры, передает корреспондент РИАМО.

«Представленным проектом закона предлагается увеличить на территории Московской области предельный размер социального налогового вычета по НДФЛ на пять процентных пунктов — с 25% до 30% — в случае перечисления пожертвований государственным и муниципальным учреждениям культуры», — сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Он отметил, что это даст дополнительные стимулы для развития культуры в регионе.

Проект закона «Об увеличении предельного размера социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц» сразу в трех чтениях приняло большинство депутатов.