РИАМО - 25 мар. В столице задержан член банды Шамиля Басаева, который участвовал в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, следствие устанавливает роль и конкретные действия подозреваемого, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни вооруженная банда под общим руководством Басаева и Хаттаба напала на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Тогда погибли 84 военнослужащих, еще 4 получили ранения.

«В Москве задержан член банды Басаева – Герман Арбинин. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений», – говорится в сообщении.

Также планируется заключить мужчину под стражу. Следователи продолжают устанавливать участников нападения, которые все еще скрываются от правоохранительных органов.