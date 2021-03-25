РИАМО - 25 мар. На открытый электронный аукцион в Москве выставили машино-места в подземном паркинге жилого дома на улице Академика Королева, расположенного недалеко от телецентра «Останкино», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Город регулярно выставляет на продажу машино-места во всех округах столицы. Объекты располагаются в многоуровневых и подземных паркингах – как в отдельно стоящих зданиях, так и находящихся в многоквартирных домах», – сказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества города Максим Гаман.

Он добавил, что преимущественное право приобретения машино-мест имеют собственники и наниматели жилья по договорам социального найма. Если места находятся в хозяйственном ведении ГБУ «Жилищник» районов Москвы, ГУП «ЦУГИ» и КП «Управление гражданского строительства», то такие жители могут купить у них парковочные места со скидкой в 40% и без торгов.

«Если же объекты остаются невостребованными, то они реализуются на городских торгах по рыночной цене. Так, вышедшие на открытый аукцион машино-места на улице Академика Королева изначально были предложены местным жителям», – сообщил Гаман.

Подать заявку на участие в торгах могут любые юридические и физические лица до 29 апреля, аукцион состоится 5 мая.