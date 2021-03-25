РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. В городском округе Мытищи задержали шесть несовершеннолетних за административные правонарушения, сообщается в Instagram-аккаунте комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав горокруга.

«В рамках оперативно профилактического мероприятия «Безопасность» сотрудники УПДН и ЗП совместно с сотрудниками линейного отдела полиции на ж/д станции Мытищи и территориальными сотрудниками полиции МУ МВД России «Мытищинское» провели рейд, направленный на профилактику детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта. В ходе рейда выявлено шесть несовершеннолетних, один из которых житель округа», - говорится в сообщении.

Составлены материалы об административных правонарушениях и направлены на рассмотрения в территориальные комиссии по делам несовершеннолетних.