РИАМО - 25 мар. Бизнес предупредил о том, что в России могут подорожать очки, рост цен прогнозируется в районе 10–15% и может коснуться оптических очков, пишет в четверг газета «Известия».

По словам члена координационного совета Оптической ассоциации, совладельца компании «Айкрафт» Вячеслава Валынкина, рост цен станет результатом исключения линз с нулевыми диоптриями (декоративные, антифары, от компьютерного и солнечного излучения) из перечня медицинских товаров, которые освобождены от уплаты НДС при ввозе либо реализации в РФ.

«Это негативно повлияет на рентабельность ритейлеров оптик. В результате компаниям придется переложить издержки на весь товарный ассортимент очков. Крупные игроки, возможно, будут компенсировать расходы за счет собственной рентабельности», — сказал Валынкин.

Таким образом, переплачивать будет сам потребитель. Валынкин отметил, что линзы, которые не имеют оптической силы, представляют собой социально значимый товар. Так, стекла, не имеющие диоптрий, применяются во время изготовления очков для безопасного вождения, а также для очков с защитой от солнечного либо компьютерного излучения.

Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов подчеркнул, что линзы, у которых нет диоптрий, это не только аксессуар или предмет спортивной амуниции, но и средство индивидуальной защиты в медучреждениях и на производстве.

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