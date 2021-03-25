РИАМО - 25 мар. В районе дома 25А на Хорошевском шоссе загорелся легковой автомобиль в среднем ряду, возгорание уже ликвидировано, об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Автомобильное движение перекрыли в сторону Третьего транспортного кольца. В сторону проспекта Маршала Жукова проезд открыт.

На данный момент загруженность на столичных дорогах составляет 6 баллов.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве уточнили, что площадь пожара составила 6 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.