РИАМО - 25 мар. Единый день вакцинации от коронавируса пройдет в многофункциональных центрах Подмосковья 26 марта, там будут работать мобильные пункты. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

25 передвижных пунктов будут доступны рядом или внутри офисов МФЦ с 8 утра до 8 вечера. Привиться можно без предварительной записи. Там же можно будет привиться вторым компонентом, если первый уже введен.

«В Московской области продолжается кампания по вакцинации от коронавируса через МФЦ. Совместно с Минздравом региона мы создали единый день вакцинации – каждые три недели в 25 офисах МФЦ работают мобильные пункты, где жители могут сделать прививку первично или повторно», – сказал министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Он отметил, что в офисах «Мои Документы» можно записаться на вакцинацию онлайн, в удобное время. Этой услугой уже воспользовались 4 тыс. человек.

В Московской области день вакцинации проходит уже в третий раз. Три недели назад почти 1,4 тыс. человек сделали прививку от коронавируса через многофункциональные центры региона.

С полным списком пунктов вакцинации в МФЦ Подмосковья можно ознакомиться по ссылке. Для прохождения вакцинации нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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24 МАРТА

- Еще 502 Covid‑пациента вылечили от коронавируса в Подмосковье. За все время пандемии от коронавируса вылечились более 187 тысяч человек.

- Выездные бригады вакцинации от коронавируса заработали еще в двух ТЦ Москвы. В местах, где работают выездные бригады, обеспечено соблюдение всех санитарно‑эпидемиологических требований.

- Более 1,5 тыс подмосковных пенсионеров из сельской местности отвезли на вакцинацию. Данная услуга доступна всем пенсионерам региона.

- Мосгордума возобновляет очный формат заседаний с 25 марта. При этом число участников не должно превышать 50% от предельной вместимости помещений.

- 1593 пациента вылечились после коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии в столице зафиксировано 1 015 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 8 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 1431.

- Подмосковье получило еще свыше 115 тыс доз вакцины «Спутник V». Прививку сделали уже более 420 тыс. человек.

- Полиция возбудила дело из‑за утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом. На текущий момент ведутся оперативно‑разыскные мероприятия.