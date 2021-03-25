РИАМО - 25 мар. Полицейские задержали в Истре 27-летнего уроженца Дагестана, который подозревается в серии краж компьютерных гаджетов из магазина электроники, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«Злоумышленник, находясь в помещении магазина электронной техники на Площади Революции, взял с витрины зала две компьютерные мышки и 12 флеш-карт, спрятал их под куртку и, не оплатив товар, скрылся», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она добавила, что подозреваемого удалось задержать во время очередной кражи четырех веб-камер в той же торговой точке.

По словам задержанного, похищенные ранее вещи были проданы, а вырученные деньги – потрачены на личные нужды.

На текущий момент мужчина находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого устанавливаются.