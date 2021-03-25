РИАМО - 25 мар. На сайте центров госуслуг появился виртуальный помощник, который ответит на самые популярные вопросы горожан за считаные секунды. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы стремимся сделать процесс получения необходимых госуслуг для граждан максимально легким и комфортным. Количество услуг в центрах постоянно расширяется, формат их предоставления совершенствуется, появляются дополнительные сервисы. Так, мы рады заявить, что теперь на сайте центров «Мои документы» работает виртуальный помощник», — сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что новый цифровой сервис поможет найти информацию по оформлению конкретной услуги или, например, записаться на прием к специалисту. Теперь не придется искать информацию вручную — достаточно просто задать вопрос на сайте. Если вопрос окажется сложным, чат-бот перенаправит его оператору.

«Хочу отметить, что в процессе работы виртуальный помощник постоянно обучается на диалогах с заявителями, и его ответы становятся более точными», — добавила Ракова.

Для того, чтобы задать вопрос, гостю сайта следует кликнуть мышкой на синий значок в правом нижнем углу экрана. В открывшемся окне появится строка для ввода сообщения.