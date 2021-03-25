РИАМО - 25 мар. Концепция новой станции Большой кольцевой линии, которую строят на северо-западе Москвы, связана с народным ополчением. Ее оформление посвятили ополчению 1612, 1812 и 1941 годов как символу гражданского мужества и героизма защитников Родины, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Голосование, которое началось в проекте «Активный гражданин», поможет определиться с названием одной из станций БКЛ. Она расположится на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Народного Ополчения.

«Лично я уже отдал свой голос в пользу названия «Народное ополчение». Мне очень близка эта тема, поскольку уже на протяжении 6 лет – с 2015 года, по инициативе депутатов Московской городской думы реализуется патриотическая программа «Памяти Московского народного ополчения», – сказал Шапошников.

Он добавил, что ему и другим депутатам Мосгордумы поступили обращения от ветеранских организаций, детей и внуков ополченцев, а также неравнодушных жителей с просьбой присвоить станции именно такое название. Это будет особенно символично в юбилейный год 80-летия битвы за Москву.

Станцию предлагают назвать либо «Карамышевская», либо «Народное Ополчение». Первое название отсылает к Карамышевскому рубежу обороны обороны столицы в 1941 году. Он получил свое название в честь деревни Карамышево: она существовала с конца XV века и позже вошла в состав Москвы. Сейчас тут находятся одноименные набережные и проезд.

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