РИАМО - 25 мар. В столице в четверг воздух прогреется от плюс 8 до плюс 10 градусов, а в Подмосковье – от плюс 6 до плюс 11 градусов. Это на 7 градусов выше положенной климатической нормы марта, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Запомните этот день, поскольку он ознаменует собой начало метеорологической весны», – сказал синоптик на видеозаписи, опубликованной в Instagram.

По его словам, на текущий момент на улице небольшая облачность, без осадков. Характер метеоусловий в течение дня будет определяться гребнем антициклона, в связи с чем сохранится переменная облачность.

Осадки исключены, прогнозируется ветер юго-западных румбов не более 1-6 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

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