РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. Пробка свыше 5 км образовалась на Новорижском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска, следует из сервисе «Яндекс. Карты».

При движении в сторону Москвы пробка начинается на выезде из поселка Новый. Участок до пересечения с МКАД обозначен на карте красным цветом, это значит, что движение на нем затруднено.

Автомобилистам придется замедлится и при движении по Ильинскому шоссе со стороны Гольева. Затруднения движения наблюдаются на кругу и на самом шоссе до железнодорожных путей.

В сторону Новорижского шоссе большая часть Ильинского обозначена на карте желтым цветом. Это значит, что скорость потока здесь ниже, чем на свободной дороге.

На Волоколамском шоссе также наблюдаются заторы. В сторону Москвы пробки и участки со сниженной скоростью потока от ТЦ «Изумрудный» до пересечения с улицей Братьев Горожанкиных. В область пробка от магазина «Кухонный двор» до светофора возле Успенской церкви.

Пробка около 700 метров образовалась при выезде на Волоколамское шоссе с улицы Народного ополчения.