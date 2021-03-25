РИАМО - 25 мар. В столичном районе Щукино построят школу на 800 мест, Москомархитектура уже одобрила проект здания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Основной объем здания будет облицован темно-серыми панелями. При этом для создания выразительного образа выступающие объемы решено оформить в белом цвете», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Авторы также украсили фасады яркими цветными акцентами — окна выделены панелями голубого и желтого цвета для дополнительного контраста.

В школе будет столовая, отдельный хореографический кабинет, спортзал и различные специализированные классы. Территория вокруг также будет благоустроена.