РИАМО - 25 мар. На территории района Крюково в Зеленограде построят культурно-досуговый центр площадью 2,5 тыс. кв. метров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Здание представлено двумя прямоугольными объектами, соединенными между собой стеклянным холлом. Фасады облицуют панелями темно-серого и светло-серого оттенка. Узкие окна оформят темными алюминиевыми панелями-«шторками», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что объект станет местом притяжения жителей и будет выглядеть современно.

Здание появится в коммунальной зоне Александровка, проезд №624, участок 1.