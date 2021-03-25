РИАМО - 25 мар. Роскомнадзор хочет запрашивать у новых пользователей соцсетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. По мнению ряда экспертов, такой подход имеет риски в виде утечек и злоупотреблений в сборе такого количества информации, пишет газета «Коммерсант».

«Требования обсуждаются в рамках нового регулирования по обработке персональных данных. По нему интернет-площадки должны получать дополнительные согласия от пользователей для разных целей обработки данных через собственную платформу сбора согласий или систему Роскомнадзора», – говорится в материале.

Второй случай предполагает, что верификация информации будет проходить посредством портала госуслуг и при необходимости передаваться другим ведомствам.

Проект надзорного ведомства позволяет пользователю решить, через какую систему давать согласия. Если он выберет единую информационную систему, придется внести в специальную форму ФИО, реквизиты паспорта, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту.

Информация о тех, кто зарегистрировался в системе, может быть предоставлена другим государственным органам в случаях, которые определены федеральными законами. Перечень данных, которые должна запрашивать интернет-площадка у пользователя, решившего идентифицироваться через ее платформу, не уточняется.

Проект готовят в рамках поправок к закону «О персональных данных», они вступили в силу в марте частично. В соответствии с ними операторы данных не могут размещать и распространять опубликованную в сети информацию о пользователях без их согласия, а именно информацию из соцсетей, сайтов объявлений и открытых реестров.

Автор поправок, депутат «Единой России» Антон Горелкин сказал, что сервисам предоставят выбор или они запустят свои платформы для сбора согласий, или будут использовать ЕИС. Сбор согласий будет происходить только с новых пользователей. Если требования не будут соблюдаться, соцсетям грозит штраф до 100 тыс. рублей.

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