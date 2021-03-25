РИАМО - 25 мар. В столице отремонтируют доходный дом на улице Заморенова 1900 года постройки, специалисты отреставрируют все архитектурные детали и сохранят исторический облик здания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В бывшем доходном доме 17 на улице Заморенова будет капитально отремонтирована крыша, фасад, системы холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, а также частично заменена и отремонтирована система электроснабжения», — сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

Также предстоит капремонт подъездов и подвалов дома. Кроме того, собственники сами смогут выбрать внутреннюю отделку подъезда.

В настоящий момент в пятиэтажном здании располагается свыше 40 квартир.