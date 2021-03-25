РИАМО - 25 мар. В 2022 году Центробанк РФ планируется запуск пилотного проекта по сбору монет посредством специальных приемников в одном из регионов России, где возврат их из обращения находится на низком уровне, сообщает РИА Новости.

«Пилот ориентирован на население. Его будут проводить с привлечением технологического партнера», – говорится в сообщении.

Места для установки оборудования, которое необходимо для возврата монет в оборот, а также его количество будут определены после формирования детальных требований к проведению эксперимента.

Согласно информации ЦБ, на начало 2021 года в обращении граждан было 69,126 млрд монет, общая сумма которых составила 113,2 млрд рублей.