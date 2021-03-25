РИАМО - 25 мар. В столице во всех административных округах стартовал проект для людей с онкозаболеваниями «Персональный помощник», с помощью которого пациент может записаться к врачу и оформить нужные документы, сообщается на сайте мэра Москвы.
Проект стартовал в августе прошлого года в Южном округе столицы.
За каждым пациентом с онкологическим заболеванием закрепляется специалист центров госуслуг «Мои документы». Он сопровождает пациента и помогает с записью на прием к врачу, а также сообщает о дате визита.
Проект реализуется в рамках утвержденного мэром Сергеем Собяниным нового московского стандарта оказания онкологической помощи.
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